رأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة قداس عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء في بياض العرب بمحافظة بني سويف، وذلك بكنيسة دير السيدة العذراء ببياض.

واختتم مساء أمس موسم السيدة العذراء وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشارك عشرات الآلاف من الأقباط والمسلمين في الليلة الختامية أو الليلة الكبيرة لموسم السيدة العذراء في بياض العرب بمحافظة بني سويف.

وأمضى الآلاف من زوار السيدة العذراء الليلة الكبيرة في التسبيح لها رافعين قلوبهم بتضرعات إلى السيدة العذراء شفيعة الجنس البشري أمام عرش النعمة بالطلبات الخاصة، طالبين أن يحفظ الله بلادنا من كل سوء.

ومر اليوم الأخير بدون أي مشاكل تذكر بفضل جهود رجال الأمن، وشباب الكشافة، والأمن الإداري، الذين بذلوا جهودا كبيرة لإنجاح موسم السيدة العذراء.

وقال مصدر قبطي، إن عدد المترددين على دير بياض من بني سويف والمحافظات المجاورة طوال فترة الاحتفال، والتي امتدت إلى أسبوعين، حوالي مليون شخص، مؤكدا أن دير السيدة العذراء ببياض العرب كالمعتاد منذ سنوات طويلة الاحتفال السنوي بموسم السيدة العذراء في ثوبه الجديد، عقب عمليات تطوير وتأهيل لعدد من مباني وكافتيريات الدير.

مع اختفاء تام لعدد من الظواهر السلبية التي كانت لا تتناسب مع قدسية المكان والحدث، توافد محبي السيدة العذراء من مختلف مدن وقرى بني سويف ومن المحافظات المجاورة من الأقباط والمسلمين على دير السيدة العذراء ببياض، منذ بدء الاحتفال تزامنا مع بدء صوم السيدة العذراء؛ لنيل البركة والاستمتاع بالجو الرائع في الدير، والذي يقع مباشرة على نهر النيل.

ويحرص زوار الدير على المشاركة في الطقوس الدينية من قداسات ونهضات وترانيم والتي يقدمها الدير لزوراه على مدار اليوم.