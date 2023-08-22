رامافوزا: الاستثمارات المباشرة في دول بريكس أكبر 4 مرات مما كانت عليه

قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، إن دول بريكس تحتفل بمرور 15 عاما على تأسيس التجمع، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المباشرة في دول بريكس، أكبر 4 مرات مما كانت عليه.



وأضاف خلال كلمته أمام قمة بريكس، التي تعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء: «الإجراءات أحادية الجانب لا تتطابق مع شروط التجارة الدولية، لذلك يجب أن نعزز من موقفنا لكي يكون النمو الاقتصادي حرا».



وأشار إلى أن «الهدف الأساسي من بريكس، هو التطور متعدد الجوانب»، مطالبا بإحداث تغييرات جذرية للمؤسسات الدولية، لكي تتطابق مع المجتمع الدولي.



وتابع: «بريكس أسس قدرات على تعبئة الموارد لبناء البنية التحتية والتطور المستقر والثابت للدول النامية، وبنك التنمية الجديد، مستعد لدعم تطوير دول واقتصادات بريكس، التي تتتطور بسرعة كبير ة في المجال التقني، وهذا يؤدي إلى تغيرات اجتماعية في مجالات أماكن العمل والمساواة والتخلص من الفقر».





