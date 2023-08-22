تركيا: نهدف للتعاون مع السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي

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قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن بلاده تهدف إلى إقامة تعاون شامل مع السعودية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين، المنعقد في مدينة بنجالور الهندية، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وحضر كاجر جلسات عقدت تحت عنوان "البنية التحتية الرقمية العامة، والأمن في الاقتصاد الرقمي، والمهارات الرقمية".

وتحدث كاجر، خلال الاجتماع، عن أنشطة تركيا في مجالات البنية التحتية الرقمية العامة والأمن في الاقتصاد الرقمي والمهارات الرقمية.

وأشار كاجر إلى أن اجتماعات مجموعة العشرين هي منصة يمكن من خلالها تبادل المبادرات التي يمكن تطويرها على المستوى العالمي، وتبادل الدول تجاربها مع الدول الأخرى.

وأوضح أن التطبيقات التي طورتها تركيا والخدمات المقدمة للمواطنين تتم مشاركتها على نطاق واسع مع الدول الأخرى.

وذكر أن بلاده تهدف إلى إقامة تعاون شامل مع السعودية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحا أنهما قررا تسريع العمل المتبادل بهذا الصدد.

وتابع: "في مجال الحكومة الإلكترونية على وجه الخصوص، سنعمل على تعزيز التكامل بين البنية التحتية الرقمية العامة في السعودية وبوابة الحكومة الإلكترونية بتركيا".

ومضى قائلا: "سنقدم خدمات رقمية يمكن أن يستفيد منها مواطنو البلدين، لا سيما مواطنينا الذين سيتوجهون إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة".

كما شدد على أهمية الأمن السيبراني في الاقتصاد الرقمي.