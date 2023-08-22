الصين تكثف تحركاتها لوقف تراجع اليوان أمام الدولار

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كثفت الصين جهودها للدفاع عن قيمة اليوان الصيني من خلال زيادة تكلفة عمليات التداول في السوق الدولية بهدف تقليص المواقف قصيرة الأجل للمتعاملين في سوق الصرف وتسجيل رقم قياسي جديد بتدخلها الأقوى من المتوقع في تعاملات سوق الصرف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محللين القول إن هذه الخطوات تستهدف إبطاء وتيرة تراجع اليوان وليس تحقيق ارتفاع مستدام لسعره.

ويتوقع محللون في جيه.بي مورجان تشيس ونومورا هولدنجز ويو.بي.إس ويلث مانجمنت استمرار تراجع اليوان خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه ارتفع السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان الصيني اليوم بمقدار 5 بيب إلى 1992ر7 يوان لكل دولار مقابل 1987ر7 يوان لكل دولار أمس.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه في سوق الصرف الأجنبي الفوري في الصين، يسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن سعر التعادل المركزي في كل يوم تداول.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يحدده بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى في اليابان قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

يأتي ذلك في حين ضخ بنك الشعب الصيني اليوم 111 مليار يوان (حوالي 42ر15 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 9ر1%.