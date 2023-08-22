مقتل طفل عمره 10 أعوام في مواجهة بسبب مخدرات جنوبي فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، اليوم الثلاثاء، أن طفلا (10 أعوام) تم إطلاق النار عليه في مقتل خلال مواجهة في خلاف بسبب مخدرات بمدينة نيم جنوبي فرنسا.

وقال دارمانان: "إن هذه مأساة كبرى لن تمر دون عقاب. وألقت الشرطة القبض بالفعل على العديد من مهربي المخدرات خلال الأسابيع القليلة الماضية وسيعززون تواجدهم بكل عزم".

وحدث إطلاق النار على ما يبدو بسبب نزاع بين تجار مخدرات.

وأكد مكتب المدعي العام في نيم أن الطفل توفي بسبب إطلاق نار في حي بيسيفان غربي المدينة. ولم يتم القبض على مطلق النار بعد.

وكان الطفل يجلس في المقعد الخلفي لسيارة عمه في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين عندما وقع إطلاق نار في الحي الذي تنتشر به الأبراج السكنية، حسبما أفادت صحيفة "لو موند" الفرنسية. وأصيب عم الطفل وقاد السيارة إلى المستشفى لكن الصبي توفي في الطريق إليها. ولم يتعرض طفل آخر كان بالسيارة لإصابات.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية أنه يجري إرسال شرطة مكافحة الشغب حاليا إلى نيم لمكافحة تهريب المخدرات. وتم أيضا نشرهم م مؤخرا في مارسيليا القريبة لمكافحة تهريب المخدرات هناك.

وتسيطر عصابات المخدرات على أحياء بأكملها في مارسليا، ثاني أكبر مدن فرنسا، وأسفرت الصراعات عن مقتل 36 شخصا هناك خلال العام الجاري.