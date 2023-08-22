شولتس يعد بدعم عملية التغيير الهيكلي في منطقة تعدين الفحم البني غرب ألمانيا

زار المستشار الألماني أولاف شولتس منطقة تعدين الفحم البني على نهر الراين غربي البلاد اليوم الثلاثاء.

وفي أعقاب لقائه مع عُمَد من المنطقة، قال شولتس في مدينة دورين إن التغيير الهيكلي في هذه المنطقة "شأن مشترك يخص البلاد برمتها" مشيرا إلى أنه لن يتم ترك المنطقة بمفردها تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "يجب أن يكون هدفنا عندما ينتهي توليد الكهرباء من الفحم بشكل نهائي هو أن نمضي قدما بعملية التغيير الهيكلي إلى حد يسمح بتوفير ما يكفي من الوظائف الجديدة. هذا هو هدفنا".

وتابع شولتس أنه على يقين بأن هذا المشروع الكبير سينجح.

تجدر الإشارة إلى أن من المقرر إنهاء استخراج الفحم البني في ألمانيا في عام 2030، ووفرت الحكومة الاتحادية من جانبها ما يصل إلى 8ر14 مليار يوررو لمنطقة تعدين الفحم على نهر الراين للعقدين المقبلين لتشكيل عملية التغيير الهيكلي في هذه المنطقة.