كوريا الشمالية تستأنف رحلاتها الجوية بعد 3 أعوام من إغلاق حدودها

لأول مرة منذ ثلاث سنوات تقلع طائرة ركاب من كوريا الشمالية متوجهة إلى الصين وفقا لجدول الرحلات الدولية، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف الرحلات الجوية.

وهبطت الرحلة "جيه إس151" التابعة لشركة إير كوريو المملوكة لحكومة كوريا الشمالية في بكين قادمة من بيونج يانج صباح اليوم الثلاثاء، وشهدت لوحة رحلات الطيران في المطار الصيني عودة رحلات الطيران من بكين إلى بيونج يانج في وقت ميكر من بعد ظهيرة الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيجري استئناف جدول الرحلات المعتادة بين بيونج يانج وبكين بشكل فوري.

وقال متحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية"نحن ندرك أنها ول رحلة طيران منذ ثلاثة سنوات وسبعة أشهر"، مشيرا إلى الرحلة "جيه إس 151".

وينظر إلى عمليات الطيران التجاري على إنها مؤقتة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت كوريا الشمالية ستعيد فتح حدودها بعد ذلك.

وأغلقت القيادة الشيوعية في كوريا الشمالية حدود البلاد بشكل كامل بداية عام 2020 بسبب الجائحة.

وجرت آخر رحلة تجارية من بيونج يانج إلى بكين في أول فبراير 2020. ومنذ العام الماضي، زادت حركة قطارات الشحن بين كوريا الشمالية والصين ببطء.