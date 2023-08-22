التعليم العالي: مرحلة تقليل الاغتراب لا تعني إجراء تنسيق جديد

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة أعلنت اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب للعام الجامعي المقبل ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لمدة ٥ أيام؛ من الخميس المقبل وحتى الاثنين.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية «etc»، مساء الثلاثاء، أن مرحلة تقليل الاغتراب لا تعني إجراء تنسيق جديد، مشيرًا إلى أنها تتيح فرصة أمام الطالب؛ من أجل الالتحاق بكلية قريبة من موقعه الجغرافي.

وذكر أن الهدف من تقليل الاغتراب هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، منوهًا أن الأمر يتم وفق ضوابط محددة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تقبل كل رغبات تقليل الاغتراب، مضيفًا: «الكمبيوتر يختار المجموع الأعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه، والفرصة متاحة أمام الطلاب لمدة ٥ أيام فقط، ولا توجد أي فرصة ثانية».

وفي وقت سابق، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2023، عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب، للطلاب المسجلين ضمن تنسيق المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، من يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس 2023.

https://youtu.be/uJxYZXQ4We4