افتتاح مكتب تنسيقي للبنك الدولي في اليمن

افتتح البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، مكتبا له في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، بعد توقف نشاطه في البلاد منذ بدء الحرب قبل نحو تسع سنوات.

وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، عبر بيان، أن "البنك الدولي، افتتح اليوم مكتبه التنسيقي بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية".

وأضاف البيان أن "وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، التقى مع المنسقة المحلية للبنك الدولي سمراء شيباني، التي بدأت مزاولة مهامها كممثل ميداني للبنك". ولفت باذيب إلى " أهمية إعادة البنك الدولي مزاولة مهامه المباشرة عبر مكتب تنسيقي في عدن، كون ذلك يعد أول خطوة على أرض الواقع منذ العام 2015".

وتحدث بأن" إعادة افتتاح مقر البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، سيساعد في تقديم الدعم المباشر للحكومة في جهودها ضمن عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار". من جانبها، أكدت المنسقة شيباني على " استمرار دعم البنك الدولي لليمن وشعبه ومؤسساته".

وكان البنك الدولي قد أوقف نشاطه الميداني في اليمن منذ مطلع العام 2015، نتيجة الظروف الأمنية الناتجة عن الحرب.