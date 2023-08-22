ازدهار سوق العقارات في دبي يجذب مشترين من الصين

شهدت الفترة الأخيرة عودة تدريجية للمستثمرين الصينيين إلى سوق العقارات في دبي لينضموا إلى المشترين الروس وغيرهم من الأجانب الذين دفعوا أسعار العقارات في الإمارة إلى مستويات قياسية.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة سي.آي كابيتال فإن حصة المشترين الصينيين من مبيعات شركة إعمار العقارية أكبر مطور عقاري في دبي زادت إلى الضعف لتسجل 8% من إجمالي مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 4% خلال العام الماضي ككل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه النسبة ما زالت أقل كثيرا من ذروة حصة المشترين الصينيين من مبيعات إعمار التي تراوحت بين 13 و14%، مضيفة أن طلب الصينيين يمكن أن يصبح عاملا أساسيا يساعد في زيادة الطلب في سوق العقارات بدبي.

في الوقت نفسه شكل الروس الجزء الأكبر من مشتريات العقارات التي تطورها إعمار في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي، وظلوا كذلك بحسب سارة بطرس التي أعدت تقرير سي.آي كبيتال.

وتتوقع شركة الاستشارات وصول مبيعات إعمار خلال العام الحالي إلى ما بين 33 و34 مليار درهم إماراتي (3ر9 مليار دولار) بزيادة نسبتها 10% عن مبيعات العام الماضي.