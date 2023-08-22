أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الثلاثاء، صدور ستة أحكام غيابية تقضي بالسجن لمدة 42 عاما على أحد عملاء مصرفٍ حكومي، لإدانته بالاستيلاء على حوالي تسعة مليارات دينار.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، أن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت ستة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن بلغ مجموع أحكامها 42 سنة بحقّ أحد زبائن مصرف الرافدين، لإقدامه على سرقة مبلغ ثمانية مليارات و985 مليون دينار عن طريق تحرير الصكوك بالاتفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم"، لافتا إلى أن "من بينهم مُوظَّفون في أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد".

وأضافت أنه "تم إيداع المبالغ في حساب المُتَّهم في أربعة مصارف، وسحبها من دون قيام المصرف بإرسال إشعاراتٍ إلى المصارف التي تمَّ سحب المبالغ منها بخصوص وجود رصيدٍ في حساب الزبون يغطي مبلغ الصكوك لإجراء المقاصَّة عليه".

وأوضحت أن المحكمة "وجدت المتوفر لديها من أدلةٍ وإثباتات، فضلاً عن هروب المدان من وجه العدالة، كافيةً ومقنعة لتجريمه، كما تضمَّنت قرارات الأحكام الصادرة بحقّ المدان الهارب تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيـة".