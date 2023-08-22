تركيا: إنقاذ 43 مهاجرا قبالة سواحل موجلا غربي البلاد

أنقذت السلطات التركية، 43 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية موجلا غربي البلاد.

وذكرت قيادة خفر السواحل التركية، في بيان، اليوم الاثنين، أن المهاجرين كانوا عالقين على متن 3 قوارب مطاطية في 3 مناطق مختلفة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف البيان أن فرق خفر السواحل ضبطت 14 مهاجرا آخرين كانوا يحاولون مغادرة سواحل بودروم بطريقة غير نظامية.

وتمثل تركيا معبراً رئيسياً للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، ،ومنها يتوجهون نحو اليونان أو رومانيا أو بلغاريا

وتعد اليونان البوابة الرئيسية المهاجرين إلى أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي.

وثمة طريق آخر للمهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، ويمر عبر البحر المتوسط، الذي بات مقبرة للاجئين والمهاجرين، وغالبيتهم من دول أفريقية، حيث يشهد غرق الكثير من مراكب التهريب واللاجئين بين الحين والآخر.

وعبر البحر المتوسط يلجأ الأفارقة والمتضررون من الصراع في الشرق الأوسط إلى أوروبا نحو إيطاليا وإسبانيا بشكل خاص.