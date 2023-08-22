تيمرمانس يستقيل من منصبه بالاتحاد الأوروبي لخوض الانتخابات الهولندية

استقال فرانس تيمرمانس نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المناخ رسميا اليوم الثلاثاء، من المفوضية الأوروبية ليخوض الانتخابات الهولندية الوشيك.

وأعلنت المفوضية استقالة تيمرمانس في نفس اليوم الذي تمت الموافقة عليه، كمرشح لرئاسة التحالف الانتخابي بين حزب العمال الذي ينتمي إليه وحزب الخضر.

وقرر الحزبان خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية الهولندية المبكرة، بعد انهيار ائتلاف يمين الوسط السابق على نحو غير متوقع بسبب خلاف على سياسة اللجوء.

وشكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، تيمرمانس على خدمته وأشادت بعمله "من أجل الوفاء بأهداف الاتحاد الأوروبي لتصبح أوروبا أول قارة محايدة مناخيا".

وتولى السياسي الهولندي خلال حوالي 10 سنوات في بروكسل مسؤولية الاتفاق الأخضر، وهو السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي للتخفيف من التغير المناخي، من بين أمور أخرى. وكان يشغل منصب وزير خارجية هولندا قبل أن يشغل منصبا في الاتحاد الأوروبي عام 2014.

وقال تيمرمانس (62 عاما) في يوليو إنه يريد أن يصبح رئيس الوزراء القادم لهولندا.

وقررت فون دير لاين تعيين نائب المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش ليتولى ملف الاتفاق الأخضر خلفا لتيمرمانس، وكذلك الاضطلاع بمسؤولياته في سياسة المناخ.

ويستمر هذا لحين ترشيح الحكومة الهولندية لمن يخلفه، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان. وطلبت فون دير لاين من لاهاي أن تقدم مرشحا أو مرشحة لشغل المنصب الشاغر.