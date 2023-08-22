إسكان النواب: بعض شركات العقارات ترفض تقييم أسعار الوحدات لضبابية الرؤية

قال الدكتور طارق شكري وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن القطاع العقاري يشهد تسجيل ارتفاعات في نسب المشتريات مع زيادة الطلب خلال الآونة الأخيرة، موضحا أن المواطن يرى أن العقار الملاذ الأكثر أمانا للحفاظ على قيمة الجنيه من التضخم وتغير سعر العملة.

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «KWN Trending» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الإثنين، أن مشكلة السوق العقاري تكمن في ضعف سلاسل الإمداد ونقص القدرة على التسعير بسبب ضبابية الرؤية، مشيرا إلى تأجيل ورفض بعض الشركات تقييم أسعار الوحدات إلى حين وضوح الرؤية العامة للسوق.

وأشار إلى تخطي سوق العقارات الأزمة السابقة مؤخرا، قائلا: «الناس أصبح عندها اطمئنان وخرجنا من مرحلة الشك والريبة إلى مزيد من الشهية الاستثمارية، أرى أن مصر تثبت دائما أنها أرض الفرص والاستثمار والأمن وقوة السوق، والدولة الأكثر استقرارا وأمانا بفضل رئيس يسعى إلى تحقيق أفق أوسع من النجاح والازدهار».

وأكد أن تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة تعد مسألة وقت، لا سيما في ظل معطيات مناخ الاستثمار الواعد والسوق القوي في مصر، معقبا: «نحن في مشكلة عملة ولكنها ستنتهي خلال الفترة القليلة المقبلة، مش عايز الناس تبالغ وتضع سيناريوهات متشائمة».