 مسئولون باكستانيون: إنقاذ جميع الأشخاص العالقين في عربة التلفريك - بوابة الشروق
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مسئولون باكستانيون: إنقاذ جميع الأشخاص العالقين في عربة التلفريك

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 10:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 10:52 م

أعلن مسؤولون باكستانيون أن عناصر كوماندوز عسكرية باكستانية ومتطوعين محليين، أنقذوا، اليوم، جميع الأشخاص العالقين الثمانية، بمن فيهم ستة من أطفال المدارس، والذين حوصروا في عربة تلفريك معلقة ومعطلة بعد 15 ساعة.


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