مسئولون باكستانيون: إنقاذ جميع الأشخاص العالقين في عربة التلفريك

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أعلن مسؤولون باكستانيون أن عناصر كوماندوز عسكرية باكستانية ومتطوعين محليين، أنقذوا، اليوم، جميع الأشخاص العالقين الثمانية، بمن فيهم ستة من أطفال المدارس، والذين حوصروا في عربة تلفريك معلقة ومعطلة بعد 15 ساعة.