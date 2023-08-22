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قال مدرس الرياضيات يوسف إنه يعاني من إعاقة حركية وتحدى الظروف وأصبح مدرس رياضة وتزوج وكون أسرة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو الليثى عبر برنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة: "طلب من شقيقه لطلب يدها من أهلها وتزوجوا وأنجبوا ثلاثة أولاد".

من جانب آخر أشارت الزوجة سلوي ان ارتباطها قام على أساس الحب ولم أفكر في مسألة الإعاقة وظل يوسف لمدة سنتين معجب بي ولم يصارحني حتي تمت الخطوبة.

وتابعت: "سعيدة بهذا الكلام والحمد لله كان رد الفعل إيجابي من والدي ووالدتي لأنه إنسان محترم وأسرته علي قدر كبير من الأخلاق، ولم نلتفت لكلام الناس بينما حرصنا علي استمرار الحياة والزواج".