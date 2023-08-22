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روسيا تصد توغلا مزعوما لمسلحين أوكرانيين

موسكو (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 6:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 6:12 م
صرح ألكسندر بوجوماس حاكم منطقة بريانسك الروسية بأن حرس الحدود الروس أحبطوا محاولة مجموعة من المسلحين الأوكرانيين لدخول غربي روسيا اليوم الثلاثاء.

وكتب بوجوماس عبر تطبيق تليجرام إن الواقعة حدثت في بلدة كليموفو، التى تقع على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

وتحدث بوجوماس عن "تصرف جيد التنسيق وبطولي" من قبل قوات الحدود، الذين يعملون تحت إمرة جهاز الاستخبارات الداخلية "إف إس بي". وكتب: "يتم الآن فرض إجراءات لضمان أمن السكان المدنيين".

وفي مايو ويونيو دخلت قوات روسية غير نظامية تقاتل ضد الكرملين إلى منطقة بلجورود من أوكرانيا. وخاضوا معارك ضد الجيش استمرت لأيام، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات على أن جنودا أوكرانيين دخلوا الأراضي الروسية.

ورغم ذلك تشير هجمات بطائرات مسيرة شهدتها الأيام القليلة الماضية ضد القواعد الجوية الروسية إلى أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تسيطر على مجموعات تخريبية داخل روسيا.

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