الملياردير الإسباني أمانسيو أورتيجا يشتري مبنى سكني في شيكاغو بقيمة 232 مليون دولار

اشترى الملياردير الإسباني أمانسيو أورتيجا مؤسس سلسلة متاجر زارا الشهيرة، مبنى سكنيا فاخرا، في مدينة شيكاغو الأمريكية مقابل 232 مليون دولار ليضاف إلى محفظة استثماراته العقارية في الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم شركة بوتيجاديا المملوكة لعائلة أورتيجا القول، إن الشركة استحوذت على العقار رقم 727 ويست ماديسون من شركة مملوكة، لكل من أريس مانجمنت وإف أند إف ريالتي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصفقة ستضيف المبنى المكون من 45 طابقا ويضم 492 شقة سكنية فاخرة إلى محفظة العقارات عالية القيمة، التي يمتلكها أورتيجا ومنها مقر شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا بلاتفورمس في سياتل ومبنى هوج أوت في حي مانهاتن بنيويورك.

وجمع أوتيجا محفظة عقارات بلغت قيمتها في العام الماضي 1ر18 مليار يورو (7ر19 مليار دولار) بفضل ثروته الضخمة التي تقدر بحوالي 75 مليار دولار.

وفي العام الماضي أنفق أورتيجا أغنى شخص في إسبانيا حوالي مليار دولار لشراء مستودعات جملة في الولايات المتحدة لتنويع استثماراته، بعيدا عن مراكز التسوق والمقار الإدارية الفارهة.

وتضم قائمة أحدث صفقات استحواذ بونتيجاديا شراء حصص في شركات تشغيل البنية التحتية للطاقة والاتصالات ومحطات الطاقة المتجددة، بما في ذلك شراء حصة في شركة آر.إي.إن البرتغالية لشبكات الكهرباء والغاز وريديا كورب الإسبانية لنقل الكهرباء.