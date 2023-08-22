توتال إنرجيز: عمليات استكشاف للبحث عن النفط والغاز في مياه لبنان الجنوبية خلال أيام

أعلنت شركة "توتال إنيرجيز" وشريكاها إيني وقطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، إطلاق أنشطة الاستكشاف في الرقعة التاسعة في المياه الإقليمية اللبنانية الجنوبية.

وأعلنت "توتال إنيرجيز" والشريكان، في بيان صحفي :"إطلاق اليوم أنشطة الاستكشاف في الرّقعة رقم 9 في لبنان من خلال زيارة إلى منصة الحفر Transocean Barents بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، يرافقهم وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حميه"

وقال المدير العام لـ "توتال إنيرجيز إي بي لبنان" رومان دو لامارتينيير: "يسعدنا أن نعلن أن عمليّات الحفر ستبدأ خلال أيام قليلة، بفضل التزام فرق توتال إنيرجيز ودعم السلطات اللبنانيّة وشريكينا".

وأضاف أن "البئر الاستكشافيّة ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونيّة وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة".

وأشار إلى أنه "بعد الترسيم السلمي للحدود البحريّة، التزمت توتال إنيرجيز مع شريكيها إيني وقطر للطاقة بحفر بئر استكشافية في الرّقعة رقم 9 في أقرب وقت ممكن في العام 2023".

وتتمركز منصّة الحفر منذ يوم الأربعاء الماضي في الرّقعة التاسعة، بحسب البيان "على بعد حوالى 120 كم من بيروت.

وأشار البيان إلى أن "شركة توتال إنيرجيز هي المشغّل للرّقعة في المياه اللبنانيّة مع حصّة 35%، إلى جانب شريكيها إيني (35%) وقطر للطاقة (30%)".