الصحة العراقية: لم نسجل أي إصابة بالمتحور إيريس حتى الآن

صرح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، بأن البلاد لم تسجل أي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المسمى "إي جي-5"، والمعروف أيضا باسم إيريس.



وقال البدر لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء: "حدوث طفرات جينية بمتحورات كورونا أمر طبيعي وحذرت الوزارة من ظهور سلالات جديدة ومتعاقبة ربما تكون أقل أو أكثر خطورة من السلالة السابقة".



وأضاف: "العراق لم يسجل حتى الآن، بشكل رسمي، أي إصابة في عموم المحافظات بالمتحور الجديد.



وتابع: "من الممكن ظهور إصابات كما ظهرت في بلدان العالم وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والاعتلالات المناعية بشكل عام الالتزام بالإرشادات وتعليمات الوقاية".



وأوضح "أن متحورات الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة والإصابة بالمتحور ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بإرتداء الكمامات وغسل اليدين وتجنب المناطق المزدحمة".



وأكد أن وزارة الصحة لديها "إمكانيات في حال ظهور الإصابات وكيفية التعامل معها وتشخيصها من خلال مختبر الصحة العامة المركزي وعند إصابة أي شخص بالمتحور الجديد لا تكون هناك عدوى أو إصابة شديدة لان أغلب المواطنين ممن تلقوا اللقاحات أو أصيبوا بفيروس كورونا سابقا أصبحت لديهم مناعة كافية ضد المتحورات وأن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ستتخذان الإجراءات المناسبة عند ظهورأي مستجد خطير والإعلان عنه".