ناشد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، المواطنين التعامل مع متحور كورونا الجديد بحذر وليس بخوف، منوهًا أن الجائحة لم تنتهِ عالميًا بعد.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «etc»، مساء الثلاثاء، أن المتحور الجديد نال شهرة واسعة؛ بسبب سرعة انتشاره وليس لشدة أعراضه، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشدد على أهمية أن تكون الإجراءات الاحترازية «أسلوب حياة»، دون ارتباطها بظهور متحور جديد أو خلافه، موضحًا أن تلك الإجراءات تتضمن: عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة، وغسل الأيدي بعد كل تعامل، والحصول على جرعة تعزيزية من لقاح كورونا، لاسيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى 80% من الحالات الحالية المصابة بكورونا وتحوراتها بسيطة، ولا تستدعي برتوكولًا خاصًا لعلاجها، موضحًا أن العلاج يكون بالتزام الراحة، وتناول الأدوية الخافضة للحرارة والسوائل والفيتامينات.