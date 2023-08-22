شهد، اليوم، يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اللقاء الحواري بعنوان "سوء استخدام الانترنت وتأثيره على التوافق الأسرى"، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومديرية الشباب والرياضة بالغربية "إدارة البرلمان والتعليم المدنى".

بدأت الفعاليات، اليوم، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، بحضور ١٠٠ شاب وفتاة، والدكتور هانى العاصى تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، وأحمد العكش رئيس قسم التعليم المدنى وتحت إشراف سامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن خطة الشباب والرياضة تستهدف بناء أجيال من الشباب ينتمي للوطن ويحقق الريادة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة عبر برامج ونقوم بمهمة التوعية اليومية وبناء الإنسان، ووزارة الشباب والرياضة تعمل على أرض الواقع بالتنسيق مع جميع فئات المجتمع.

وتناول الدكتور هاني العاصي بعض الموضوعات الهامة فيما يخص سوء استخدام الإنترنت وتأثيره على التوافق الأسرى، وأوضح أن لعقود طويلة ظلت الأسرة تلعب دورا مهما في تكوين مدارك الإنسان وثقافته، وتكوين شخصيته وتزويده بالمعلومات والمعارف الضرورية لمواجهة الحياة، أما اليوم فقد انتقل هذا الدور إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة ومن أهمها شبكات الانترنت (الفيسبوك) الأمر الذي أتاح أنماطا جديدة من التواصل الافتراضي الذي أصبح بديلا عن الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة.

وأكد أن هذه الثورة التكنولوجية أحدثت تغيرا في العلاقات داخل الأسرة وأفرزت تفاعلات جديدة بينها مما أدى إلى توسيع الفجوة بين جيلي الآباء والأبناء، وإلى خلق العزلة والتنافر بين أفرادها، وتدني في التفاعل الأسرى وعدم امتلاك الأبناء لمهارات التواصل الإيجابي مع الذات ومع الآخرين مما يؤثر على التوافق النفسي والاجتماعي للأسرة.