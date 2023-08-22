قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين للاشتباه بتنفيذهما عملية الخليل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، اعتقال فلسطينيين اثنين قال إنه يشتبه بوقوفهما وراء عملية إطلاق النار التي وقعت، في منطقة الخليل، وأسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر.

وقال الجيش والشاباك، في بيان مشترك، إنّ اعتقال الفلسطينيين جاء خلال عملية استخباراتية بجنوب الخليل في الضفة الغربية دون وقوع اشتباكات، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأشار البيان إلى ضبط سلاح يشتبه بأنه استخدم في تنفيذ هجوم الخليل، ذاكرًا أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الشخصين استخدما سيارة في عملية إطلاق النار وأقدما على حرقها لاحقاً.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.

وفجر الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات في مختلف أنحاء الضفة، بحثا عن مطلوبين يقول إنهم وراء تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد مستوطنين.

وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة بشكل كبير بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.