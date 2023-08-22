قال النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة تشهد طفرة تنموية كبرى على صعيد قطاع الاتصالات، مشيرا إلى نجاح الحكومة في تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل 1500 قرية.

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة قناة «DMC» مساء الإثنين، إلى نجاح الدولة في تدشين وتشغيل 6440 محطة خدمات هاتف محمول جديدة خلال الفترة من العام 2020 إلى 2022 بنسبة 25 % من إجمالي المحطات المنشأة منذ العام 1998م.

كما أشار إلى استثمار الحكومة حوالي 1.6 مليار دولار بخدمات الترددات الجديدة للهاتف المحمول في سبيل إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى تمكين المبادرة الرئاسية حياة كريمة القرى والنجوع المصرية من توصيل الخدمات الرقمية كافة إلى القرى في ضوء تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال توصيل خدمات الألياف الضوئية وتدشين المحطات.

وأضاف أن الحكومة تعتزم توصيل خدمات الألياف الضوئية بجميع المدن والقرى عن طريق استبدال الشبكات النحاسية بغرض تحسين سرعات وجودة خدمات الإنترنت، مشيرا إلى إجراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حصر لقياس جودة الشبكات بالمحافظات من أجل تحسينها.

ولفت إلى حرص وزارة الاتصالات على التوسع في إتاحة خدمات البيانات والصوت باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع، مشيرا إلى إنشاء 2096 محطة شبكات جديدة مؤخرا، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى تحقيق مستهدف 10 آلاف محطة بحلول العام 2025، مؤكدا أن المحطات الجديدة تطابق معايير الصحة وشئون البيئة؛ بشأن ضوابط السلامة والأمان.