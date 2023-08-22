تعرف أسعار السلع التموينية وعدد عبوات السكر والأرز والزيت للفرد

حددت وزارة التموين، حصص البطاقة التموينية للزيت والسكر بناءً على عدد الأفراد المسجلين عليها، وبموجب هذه الضوابط، يتم منح كل فرد حامل للبطاقة التموينية زجاجة زيت واحدة شهرياً ويتم تحديد الحد الأقصى للزجاجات على البطاقة بأربع زجاجات.

أما بالنسبة للسكر يتم صرف كيس سكر واحد فقط يزن حوالي كيلو جراما لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية.

- يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملليتر لكل فرد مع حد أقصى للزجاجات الأربع.

- صرف كيلو سكر لكل فرد مع حد أقصى للكمية 6 كيلو على البطاقة.

- صرف كيلو أرز للأسر التي تتألف من أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للأسر ذات 4 أفراد أو أكثر.

- أو بدلاً من الأرز يمكن صرف عبوة مكرونة وزن 800 جرام للأسر التي تتألف من أقل من 4 أفراد، و2 عبوات للأسر ذات 4 أفراد أو أكثر.

أسعار السلع التموينية في شهر أغسطس 2023:

- سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

- زيت خليط 800 ملليتر: 30 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

- مكرونة 800 جرام: 13 جنيه.

- عدس مجروش 500 جرام: 21 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام: 9 جنيهات.

- دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جرام: 5 جنيهات.

- صلصة 300 جرام: 8 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا: 18 جنيهًا.