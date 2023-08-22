رئيس دار الأوبرا: الحفلات الفنية في السعودية حالة صحية تغذي المنافسة

أشاد خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، بالحفلات الفنية التي تنظمها المملكة العربية السعودية للفنانين المصريين.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلامية سهير جودة، عبر شاشة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الحفلات السعودية حالة صحية تغذي روح المنافسة.

وأضاف: «طول ما المنافس قوي يبقى فيه تحديات قدامي، وبالتالي أحاول أثبت إني موجود وبقوة.. الحفلات دي بتخلينيا نشتغل على نفسنا كتير».

وأشار إلى أن دار الأوبرا تنظم الكثير من الأفكار التي يتم تقديمها في المملكة العربية السعودية، ضاربا المثل بالحفل الفني الذي أحياه مؤخرا المطرب محمد الحلو في المملكة مؤخرا، حيث كانت دار الأوبرا قد نظّمت حفلا له قبل أشهر.

ولفت إلى أنّ التسويق مهمة الكثير من الجهات، وذلك ردا على سؤاله عما إذا كان هناك رواج وتفاعل مع هذه الحفلة مقارنة بحفله الأخير في السعودية.

وكان حفل محمد الحلو قد أثار حالة من الجدل، بعدما غنّى «عمار يا سعودية» في تشبيه لأغنيته الشهيرة «عمار يا إسكندرية»، فيما ردّ الحلو بأن هذه الجملة خرجت من قلبه، وأنه كان يرد التحية للجمهور السعودي.