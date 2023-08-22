نمو قوي لفائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في فائض ميزان الحساب الجاري لمنطقة اليورو خلال يونيو الماضي في ظل الفائض الكبير في ميزاني تجارة السلع والخدمات إلى جانب فائض حساب الدخل الأولي.



وبلغ فائض الحساب الجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال يونيو الماضي 36 مليار يورو مقابل 8 مليارات يورو في مايو الماضي وعجز قدره 7 مليارات يورو في يونيو من العام الماضي.



في الوقت نفسه بلغ فائض ميزان تجارة السلع للمنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 39 مليار يورو خلال يونيو الماضي مقابل 22 مليار يورو في الشهر السابق. وارتفع فائض ميزان تجارة الخدمات إلى 8 مليارات يورو مقابل 6 مليارات يورو خلال الشهر نفسه.



في المقابل سجل حساب الدخل الثانوي لمنطقة اليورو عجزا قدره 15 مليار يورو خلال يونيو الماضي مقابل عجز قدره 12 مليار يورو في مايو الماضي.



وخلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو الماضي سجلت منطقة اليورو عجزا بقيمة 9 مليارت يورو بما يعادل 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، مقابل فائض قدره 123 مليار يورو بما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهر نفسه من العام الماضي.