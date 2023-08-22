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يعود العرض المسرحي "ياسين وبهية"، الحائز على جائزة أفضل عرض مركز ثاني من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 16.

يرفع الستار على العرض في الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس بالمسرح العائم الصغير في المنيل ويستمر حتى الأحد المقبل.

العرض إنتاج فرقة مسرح الشباب، وهو عن نص تأليف الكاتب والشاعر الراحل نجيب سرور، إخراج يوسف مراد منير.

وفاز العرض بـ4 جوائز أخرى من المهرجان القومي للمسرح، دورة الفنان عادل إمام، وهي أفضل مخرج صاعد ليوسف مراد منير، أفضل دور أول رجال للفنان حازم القاضي، أفضل دور أول نساء للفنانة إيمان غنيم، أفضل دور ثانِ نساء لأية أبو زيد.