رئيس هيئة تعاونيات الإسكان يتفقد التجمع الحرفي السكني في قرية فرهاش بمحافظة البحيرة

أجرى اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمشروع الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بقرية فرهاش - مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، أحد التجمعات التعاونية السكنية المنتجة بنشاط حرفي زراعي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة إنشاء مشروعات إسكانية تعاونية منتجة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تحقيق الاستدامة في مشروعات الإسكان.



وكان في استقباله، العاملين في فرع الهيئة بمحافظة البحيرة الذي يقع بذات موقع المشروع، حيث اطلع رئيس الهيئة على الخدمات التي تقدم للمواطن بدء من الحجز والتخصيص مرورا بمرحلة التعاقد والاستلام، وأيضاً التسويق والمبيعات وغيرها من الخدمات.



وخلال جولته، تابع البارودي عرضا تفصيليا لمشروع فرهاش والأعمال التي يشهدها، واستمع لجميع الجوانب المتعلقة بالمشروع والمقترحات المقدمة من مهندسي الموقع بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للمواطن.



وتفقد البارودي مكونات المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم ١٤٠ وحدة سكنية بمساحة تتراوح ما بين ٨٨ م٢ إلى ١١٠ م٢، و١٤ وحدة إدارية، و٧٣ ورشة، و١١١ محل، على أن يكون التعاقد وفقا لرغبة المواطن، إما على الوحدة السكنية والورشة الحرفية فى عقد واحد، أو أيهما فقط، بحيث يستفيد المنتفع بالقرض التعاوني، على أن تقوم محافظة البحيرة بتوصيل المرافق خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو التوسع فى القرى التعاونية المنتجة التي توفر فرص العمل مع السكن والخدمات للشباب في نفس الموقع بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للعمل الحرفي وإحياء الصناعات الحرفية، بهدف إنشاء مجمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.



ولفت إلى أن الدولة تتبنى مثل هذه المشروعات، ولاسيما أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع إسكاني تعاوني حرفي زراعي تنفذه الهيئة في قرية فرهاش بمحافظة البحيرة.