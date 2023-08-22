 مصرع شاب وإصابة شقيقيه جراء مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المنيا - بوابة الشروق
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مصرع شاب وإصابة شقيقيه جراء مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 11:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 11:27 م

لقى شاب مصرعه، وأصيب شقيقه، اليوم، جراء مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع عدد من الشباب لخلافات بينهم، بمدينة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شاب وإصابة شقيقه على يد مجموعة من الأشخاص بمدينة المنيا إثر نشوب مشاجرة بينهم.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مصرع (محمود.م)، وإصابة شقيقه (أحمد)، وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب نشوب المشاجرة هي خلافات بينهم، حيث تم القبض على المتهمين وجار التحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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