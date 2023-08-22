وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بابتكارات الطلاب في ورش العمل بمركز الإبداع والابتكار

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورش العمل المقامة بمركز الإبداع والابتكار والموهوبين، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بحضور الدكتور سلامة الويشي، مستشار التعليم بالمديرية، والدكتورة داليا عليبه مدير إدارة المركز، ونبيل مسعد موجه عام التربية الفنية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.



وضمت ورشة العمل طلاب مدرسة النور للمكفوفين والتربية الفكرية والأمل للصم والبكم، وورش عمل للرسم ضمن فاعليات النشاط الصيفي، وورشة عمل المجال الصناعي لفن الاركت، وورشة عمل المعامل، موجها الشكر للطلاب المشاركين في ورش العمل، ولأسرهم المرافقين لهم، إضافة إلى للمشرفين، والمسئولين عن ورش العمل.