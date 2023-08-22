وزيرة الداخلية الألمانية تعرب عن صدمتها حيال الأخبار الواردة من اليونان

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أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن صدمتها الشديدة حيال سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا في حرائق الغابات المستعرة في اليونان.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء القول إن "اليونان تشهد في الوقت الحالي حرائق غابات مدمرة نطاقها آخذ في الاتساع ما تسبب في دمار مخيف وتعريض أشخاص لأشد درجات الخطر. الأخبار الحالية عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حرائق الغابات، أخبار مروعة".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" تضامننا في هذه الساعات الصعبة مع الشعب اليوناني وقوات الإغاثة هناك. مساعدتنا في الطريق".

وأفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن اليونان قدمت أمس طلب الحصول على المساعدة عبر آلية الحماية من الكوارث التابعة للاتحاد الأوروبي وطلبت الدعم بتوفير طائرات إطفاء، وأوضحت الداخلية أنها أرسلت طائرتين إلى اليونان صباح اليوم.

وقالت فيزر: "أنا ممتنة للغاية لطاقمي طائرتين الإطفاء" وأردفت:" مساعدتنا توضح أننا كأوروبيين نقف بقوة إلى جانب بعضنا البعض في الكوارث الطبيعية الخطيرة".

كانت فيزر ووزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى دانيلا بيرينس قدمتا هاتين الطائرتين في نهاية يونيو الماضي.

وتتمركز هاتان الطائرتان في مطار براونشفايج-فولفسبورج كجزء من الاحتياطي العملياتي الذي يهدف به الاتحاد الأوروبي إلى زيادة قدراته في مكافحة الحرائق.

ويجري تمويل هذه الطائرات بشكل مشترك من جانب المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث والاتحاد الأوروبي وولاية سكسونيا السفلى.