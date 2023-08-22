102 مليون يورو تنقل البرتغالي أوتافيو إلى النصر السعودي

يصل البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد توقيعه عقدا مع الأصفر لمدة 3 أعوام بعقد يبلغ حوالي 102 مليون يورو.

ووفق لصحيفة "الرياضية" السعودية "، سيتقاضى النجم البرتغالي مجموع 42 مليون يورو تمثل مجموع رواتبه مدة العقد المبرم بين الطرفين، بحيث يتسلم في الموسم الأول 13 مليون يورو وفي الثاني 14 مليونا وفي الثالث والأخير 15 مليونا، بخلاف الامتيازات الأخرى".

وكان النصر قد اشترى عقد اللاعب البرتغالي من بورتو بنحو 60 مليون يورو موزعة على ثلاث دفعات، تحصل النادي البرتغالي على الدفعة الأولى منها .

وطبقا للمصادر نفسها، أجرى اللاعب البرتغالي الفحص الطبي في مركز فيفا دبي الطبي الإثنين، عقب وصوله إلى مدينة الاماراتية البارحة برفقة أنطونيو تكسيرا وكيل اعماله.