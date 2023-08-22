دبي تحبط تهريب كمية ضخمة من العقاقير المخدرة

أحبطت جمارك دبي في عمليتين منفصلتين محاولتين لتهريب أدوية وعقاقير مخدرة مقيدة قادمة عن طريق الشحن الجوي، شملت 171 ألفا و600 حبة.

وبلغ عدد حبوب الدواء في العملية الأولى 96 ألفا و600 حبة من دواء "سيبرالكس" وهو من الأدوية المقيدة، بوزن بلغ 57 كيلوجراما، في شحنة من 3 طرود، وفي الثانية 75 ألف كبسولة من دواء "بريغابالين" المخدر في 3 طرود أيضا وبوزن 64 كيلوجراما، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت جمارك دبي فعالية استراتيجيتها المتطورة ورؤيتها في ريادة الجمارك الآمنة عالميا، من تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات الغش التجاري أو تهريب البضائع والعقاقير المقيدة ومكافحة تهريب الممنوعات، وذلك من خلال فعالية الأنظمة الخاصة وكفاءة مواردها البشرية.