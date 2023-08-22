تامر أمين يستنكر تصريح عمرو مصطفى: مين الإعلام المغيب! أكيد مش قصدك إحنا

استنكر الإعلامي تامر أمين، ما جاء في المنشور الخاص بالفنان عمرو مصطفى، والذي تحدث فيه عن الأزمة الخاصة بالفنانة التي تستحق لقب مصر.



وأعرب خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، عن انزعاجه من الجملة التي جاءت بمنشور «مصطفى»، وقال فيها: «ولا العمر هيروح هدر عشان شوية إعلام مغيب وشوية أشخاص بيوزعوا الألقاب على مزاجهم».



وقال: «أنا هشيل من المضبطة إعلام مغيب عشان معجبتنيش، ليه تخبطنا رفصة ملهاش لازمة، مين الإعلام المغيب يا عم الحاج! أكيد مش قصدك إحنا، الإعلام المصري مستنير وأنقذ البلد دي في فترات الضياغ».



وانتقد ما جاء بمنشور الفنان، والذي أشار إلى أن الشخص المستحق للقب «صوت مصر»، مَن قدّم أكبر عدد من الأغاني الوطنية، قائلًا إن الفنان محمد ثروت، يستحق في تلك الحالة اللقب لأنه غنى ما يزيد عن 140 أغنية وطنية.



وأضاف: «لا أنت ولا أنغام ولا شيرين ولا حد يملك إنه يقول إنه صوت مصر، ينفع أطلع أقول أنا صوت مصر الإعلامي؟؟ لا أنا ولا أي حد على الساحة يقدر يقول كده، مصر أكبر بكثير من أن يمثلها شخص في الغناء أو التلحين أو الرياضة».



ولفت إلى أن اللاعب الدولي محمد صلاح، لم يطلق على نفسه لقب «ممثل مصر الرياضي»، رغم الإنجازات التي يحققها خلال مسيرته الاحترافية، مختتمًا: «عمالين نديه ألقاب بالحب وعمره ما قال كلمة، دي ناس عندها تواضع وقتل فكرة الكبر، وتسيب الناس تلقبها.. من يجري وراء الألقاب شخص محروم أو محدث نعمة».





