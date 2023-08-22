الإعلام الإسرائيلي: مراسلات قانونية لتنفيذ وعد بايدن بمنحة مالية للسلطة الفلسطينية

بدأت الإدارة الأمريكية إعداد سلسلة من المراسلات لتخطي قيود الكونجرس وتحقيق وعد الرئيس جو بايدن، للرئيس الفلسطيني محمود عباس بصرف معونات مالية للسلطة الفلسطينية.

وحسب قناة "آي.24" الإسرائيلية، تشير أوساط دبلوماسية إلى مراسلات في وزارتي الخارجية والمالية تفيد بأن إدارة بايدن في طريقها لإعلان حزمة مساعدات جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 360 مليون دولارا، على أن تخصص 100 مليون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وهو مبلغ مماثل للقيمة التي تم دفعها العام الماضي.

وذكرت أوساط في واشنطن مقربة من دوائر القرار أن اتجاه إدارة بايدن هو العبور بين القيود القانونية والبحث عن مخارج تجيز تقديم هذه المساعدات للسلطة الفلسطينية، خصوصا في ظل القيود والقوانين التي أقرها الكونجرس بخصوص الأموال التي يمكن أن تقدم للفلسطينيين عموما.