بلغاريا تدعم مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تدعم مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت جابرييل، خلال مؤتمر صحفي عقدته مع نظيرها التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة، أن زيارتها لأنقرة تأتي في وقت مهم للغاية، مضيفة: "كما ذكر وزير الخارجية (فيدان)، فإننا نواجه تحديات ومشكلات خطيرة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وذكرت الوزيرة البلغارية أن تركيا وبلغاريا بصفتهما دولتين جارتين وشريكتين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعتبران في موقع المسئولية من أجل إرساء الأمن والحفاظ عليه بمنطقة البحر الأسود، قبل كل شيء.

وفيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قالت إن بلادها بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي تدعم مساعي أنقرة للانضمام إلى التكتل.

وأشارت إلى أن الانضمام إلى منطقة شنجن يمثل أولوية لبلغاريا وكذلك لتركيا التي تعد شريكة هامة ليس لبلادها فحسب بل وللاتحاد الأوروبي أيضا.

كما لفتت جابرييل إلى أولوية قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية بالنسبة لبلغاريا، وأنها بحثت هذا الموضوع مع نظيرها التركي، وذكرت أن تركيا تبذل جهودا كبيرا بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأنها تمكنت من منع عبور قسم كبير من المهاجرين للحدود، مؤكدة أن الجهود التركية بهذا الملف "جديرة بالتقدير"، وأن الاتحاد الأوروبي سيدعم أنقرة بهذا الخصوص.