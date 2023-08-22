مبعوث إيكواس: الاجتماع مع المجلس العسكري في النيجر كان ‬مثمرا‭

قال الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر إن الزيارة إلى النيجر هذا الأسبوع كانت "مثمرة للغاية".



وأضاف أبو بكر، الذي قاد بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى النيجر للتفاوض مع قادة المجلس العسكري مطلع هذا الأسبوع، أنه يأمل في حل الأزمة من خلال السبل الدبلوماسية، بحسب وكالة "رويترز".



وكان وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، الذي وصل السبت، إلى نيامي في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في النيجر، قد التقى الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ الإطاحة به في 26 يوليو الماضي.



وحضر اللقاء كل من أعضاء الوفد الذي يترأسه الرئيس النيجيري الأسبق عبد السلام أبو بكر بالإضافة إلى رئيس الحكومة الانتقالية، علي محمد الأمين زين الذي عينه المجلس العسكري، إلى جانب أحد أعضاء المسئولين العسكريين.