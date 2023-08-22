بني سويف: مبادرة مشروعك قدمت ملياري و300 مليون جنيه لتمويل 15 ألفا و719 مشروعا صغيرا

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأن إجمالي قيمة المشروعات التي جرى تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، وصل إلى ملياري و302 مليون و385 ألف جنيه، استفاد منها 15 ألفا و719 مشروعا صغيرا، وتوفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى نهاية يوليو الماضي 2023.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي تعده نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع "الشباك الواحد"؛ لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

وثمن المحافظ، المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع؛ بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "غير الموظفين"، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

وأشار إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب؛ للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.