مسئولون إسرائيليون يربطون «هجمات بالضفة» بالتوتر مع حزب الله على الحدود

قال مسئولون أمنيون في إسرائيل، إنّ ثمة رابطا بين التوتر مع حزب الله على الحدود مع لبنان، وبين الهجمات في الضفة الغربية، حسبما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تقرير.



ونقلت الإذاعة في تقريرها، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يواف جالانت، أمس الاثنين، بأنّ إيران هي الممول الرئيسي لحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى توفير تمويل كبير لحركة حماس.



وأكد المسئولون، أن ذروة الهجمات لا تزال قائمة، وأشاروا إلى أن نجاح الهجمات الأخيرة، ونجاح المطلوبين في الهروب وعدم القبض عليهم وقت حدوث تلك الاعتداءات، ما يزيد من فرص محاولات تنفيذ هجمات مماثلة.



وكان مصدر مطلع قد ذكر لشبكة «الحرة»، في 14 أغسطس الجاري، أنّ قائد العلاقات الخارجية بالجيش الإسرائيلي البريجادير جنرال أفي دفرين، أجرى زيارة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، للاجتماع مع قيادة القوات الأممية، لا سيما قوات حفظ السلام (يونيفيل) المتواجدة على الحدود بين إسرائيل ولبنان.



وهدفت الزيارة إلى التنسيق بشأن دور القوات الأممية على الحدود في مراقبة تنفيذ القرار الدولي رقم 1701، بالإضافة إلى بحث سبل منع التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.



وكان نتنياهو، قد أوعز، في وقت سابق من هذا الشهر، بالحفاظ على كفاءة واستعداد الجيش في الحالات الروتينية والطارئة لمواجهة أي تحد.



وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة في مقر قيادة الأركان في تل أبيب، مع جالانت ومجموعة من كبار الضباط، لمناقشة استعداد الجيش الإسرائيلي لمهامه.