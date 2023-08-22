أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، عن تنظيم قافلة طبية بقرية الدير الغربي التابعة لإدارة قنا الصحية وذلك علي مدار غدا الأربعاء و الخميس.



وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا ، أنه حرصاً من مديرية الصحة علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا، في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.



وأشار تاوضروس، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.