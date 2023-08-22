ضبط متهمين بتهريب أقراص مخدرة وأموال عبر مطار برج العرب في الإسكندرية

ألقت سُلطات مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين؛ لاتهامهما بمحاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع، ومبالغ محلية وأجنبية، وذلك أثناء قدومها للبلاد على متن طائرة قادمة من إحدى الدول.

وتلقى مدير أمن مطار برج العرب الجوى، إخطارا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" وأمن الموانئ، وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي، والجهات المعنية بمطار برج العرب الجوي، يفيد إلقاء القبض على شخصين، مقيمان في نطاق محافظة الإسكندرية، وذلك أثناء محاولتهما إدخال كمية من الأقراص مخدرة للبلاد، ومبالغ مالية أجنبية ومحلية.

وبتقنين الإجراءات وتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الأقراص المخدرة، مختلفة الأنواع، ومبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية ومحلية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.