تركيا تستدعي مجددا القائم بأعمال سفارة الدنمارك بسبب استمرار الاعتداءات على القرآن

استدعت وزارة الخارجية التركية، تستدعي مجددا القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة، اليوم الثلاثاء، على خلفية استمرار الاعتداءات على القرآن الكريم في كوبنهاجن، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، في خبر عاجل لها.



وأمس الاثنين، استدعت وزارة الخارجية التركية، القائم بأعمال السفير الدنماركي، ومستشار السفير الهولندي، في أنقرة، على خلفية حوادث الاعتداءات على القرآن الكريم على أراضي بلديهما.



وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنه تم «إبلاغ المسئولين الدنماركي والهولندي، برفض تركيا القاطع لهذه الهجمات الدنيئة المستمرة بحق المقدسات الإسلامية».



كما تم التأكيد مرة أخرى على إدانة تركيا لهذه الأعمال، وقدمت احتجاجا قوي اللهجة بهذا الصدد.



وجاء في البيان: «تم إبلاغ المسؤولين الدنماركي والهولندي، اللذين تم استدعاؤهما للخارجية اليوم، بعدم رضانا عن هذه الهجمات الدنيئة المستمرة، وتم التأكيد مرة أخرى، على أننا ندين هذه الأعمال، ونحتج عليها، بأقوى العبارات الممكنة».



وسمحت السويد والدنمارك بأعمال تدنيس وحرق القرآن الكريم في عدة مناسبات، أبرزها في عيد الأضحى الماضي.



وأدانت منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول هذه الأعمال بشدة، ووقع حادث مشابه مؤخرا في هولندا، حيث أقدم الناشط الهولندي من اليمين المتطرف إدوين فاغنسفيلد، على تمزيق نسخة من القرآن والدوس عليها خلال مظاهرة أمام سفارة تركيا في لاهاي.