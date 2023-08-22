توريد 86 طن قمح بجنوب سيناء خلال موسم حصاد القمح هذا العام

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ‘ن نسبة توريد القمح لأماكن التخزين الخاصة بالمحافظة وصلت هذا العام إلى 100% مقارنة بالأعوام السابقة، بواقع 86 طن قمح على مستوى المحافظة، وبذلك يكون قد وصل نسبة التوريد إلى المستهدف.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في نطاق المحافظة بلغت 390 فدان بمدينتي طور سيناء ورأس سدر فقط، وجرى تشكيل لجان تضم مسؤولين من مديرية التموين، ومديرية الزراعة، والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع، والرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، لتحديد نوعية الأقماح الموردة وأسعارها طبقًا لجودة ودرجة النظافة المحددة للقمح.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال تكريم المحافظ لعددًا من العاملين بمديرية الزراعة بالمحافظة، لتميزهم في عملهم خلال موسم توريد القمح المحلي بالمحافظة.

وجاء المكرمين كالتالي:

1 - الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة بالمحافظة.

2- المهندس محمد إسماعيل السيد، رئيس لجنة استلام القمح.

3- المهندسة هانم محفوظ سالم، مسؤول توريد القمح بالمديرية.

4- المهندس أحمد عبد الرشيد راغب، مدير جمعية الوادي الزراعية بطور سيناء.

5- المهندسة نجلاء عبد العزيز السيد، مسؤول تشغيل ماكينة دراس القمح.

6- أسماء منصور عبد الحميد، عضو غرفة عمليات لجنة القمح.

7- إسماعيل محمود عبد المنعم، سائق الجرار الزراعي.