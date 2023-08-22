أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد وأجهزته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وقال المجلس، في بيان أوردته وكالة «سبوتنيك»، إنه يدرس قرار «إيكواس» تحضير قوات لنشرها في النيجر، وإن المفوضية الإفريقية ستقيم تداعياته، مؤكدا تضامنه الكامل مع إيكواس بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري في النيجر سلميا.

ودعا البيان، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، إلى رفض هذا التغيير غير الدستوري، والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير الشرعي في النيجر.

وأكد مجلس السلم والأمن، رفضه بشدة أي تدخل خارجي من قبل أي طرف أو أي دولة خارج القارة في شئون السلام والأمن في إفريقيا بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة.

وأعلن التلفزيون الرسمي في النيجر، في وقت سابق اليوم، أن نيامي بدأت اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسباً لأي عدوان وشيك، من خلال عقد وزير الصحة العقيد غاربا حكيمي، اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات، لبحث تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت.

وكانت مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية «إيكواس»، قد أكّدت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها، على حد قولها.