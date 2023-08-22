أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن نتائج مسابقة الكاريكاتير المنفذة بمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية، بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية، مشيرا إلى تأهل المركز الأول من كل مرحلة لتصفيات الجمهورية وفق النتائج المعلنة.



وقال، إن المسابقة فاز فيها كلً من رؤى محمود محمد بالمركز الأول بإدارة الداخلة، والمركز الثاني لعبدالرحمن محمد عبدالوهاب بإدارة الداخلة، والمركز الثالث يسر أحمد عبدالعزيز بإدارة الخارجة، والمركز الرابع الزهراء يوسف محمد بإدارة باريس، والمركز الخامس سلمى صالح محمد بإدارة باريس.



وفي المرحلة الإعدادية أكد فوز سهيلة حمدي أحمد سيد بإدارة الداخلة بالمركز الأول، وبالمركز الثاني نور محمد أحمد بإدارة الخارجة، والمركز الثالث قمر مصطفى عبدالله، بإدارة بلاط، والمركز الرابع فرحة إبراهيم محمد نافع بإدارة الفرافرة، والمركز الخامس ريم أشرف غريب بإدارة بلاط التعليمية.



وأشار إلى أنه بالمرحلة الثانوية، فازت بالمركز الأول منة الله أحمد إبراهيم بإدارة الخارجة، والمركز الثاني فازت هنا فتحي سعيد بإدارة بلاط، والمركز الثالث أميرة وائل فتحي بإدارة الفرافرة.



وفي التعليم الفني فازت بالمركز الأول إسراء محمد صابر بإدارة الداخلة "دمج تعليمي"، والمركز الثاني أمل أحمد حسن بإدارة الخارجة، والمركز الثالث فازت أمنية أشرف محمد بإدارة الداخلة.



وفي سياق متصل، أكد عبدالعزيز، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة على مستوى 4 لجان امتحانية بمراكز المحافظة.