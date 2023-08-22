البنتاجون يعلق على عزم كييف تجنيد طيارين أجانب للقتال ضد روسيا

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية، عن قلقها إزاء نية كييف تجنيد طيارين أجانب لقيادة مقاتلات "إف-16" التي يعتزم الغرب تزويد كييف بها، واعتبرت أن هذا الخيار بعيد عن الواقع.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن مصادر في البنتاجون أن الإدارة الأمريكية تنظر بحذر إلى اقتراح كييف قبول طيارين أجانب، بمن فيهم المحاربون القدامى الأمريكيون والأوروبيون، لقيادة مقاتلات "إف-16" والمشاركة في القتال في أوكرانيا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف المصدر: "لا أرى أي شيء واقعي في هذا، بالنظر إلى متطلبات التدريب والتأهيل للطيارين لإتقان قيادة المقاتلة إف-16".

وفي وقت سابق اليوم أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن كييف مستعدة لتجنيد طيارين أجانب من ذوي الخبرة في قيادة مقاتلات "إف-16".