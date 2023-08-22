الإحصاء: الزراعة وصيد الأسماك أكثر القطاعات جذبا للمشتغلين خلال الربع الثاني من 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط 5.409 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2023، منهم 4.494 مليون ذكور، و915 ألف إناث، بنسبة 18.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب الجهاز المركزى للإحصاء، بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغ 4.207 مليون مشتغل، منهم 3.541 مليون ذكور، و666 ألف إناث، بنسبة 14.6٪ من اجمالي المشتغلين .

فيما بلغ عدد المشتغلين في نشاط التشييد والبناء 4.054 مليون مشتغل، منهم 4.027 مليون ذكور، و27 ألف إناث، بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.735 مليون مشتغل، منهم3.401 مليون ذكور، و334 ألف إناث، بنسبة 13.0٪ من اجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.681 مليون مشتغل، منهم 2.637 مليون ذكور، و44 ألف إناث، بنسبة 9.3٪ من إجمالي المشتغلين.

وأوضح الجهاز، أن نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار تحول اليه أكبر عدد من المشتغلين بحوالى 282 ألف مشتغل عن الربع السابق، كما تحول لنشاط الصناعات التحويلية 98 ألف مشتغل عن الربع السابق.

فيما تحول لنشاط خدمات الغذاء والإقامة 95 ألف مشتغل عن الربع السابق، وتحول لنشاط النقل والتخزين 52 ألف مشتغل عن الربع السابق.