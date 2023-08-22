 موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من القرم - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أغسطس 2023 3:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

موسكو تعلن إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من القرم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 2:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 2:30 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الاثنين إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "تم حوالي الساعة 2300 بتوقيت موسكو، يوم 21 أغسطس، إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين"، وفقا لموقع قناة "آر تي" الروسية.

وأضاف البيان أن "وسائل الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، وتم تحييدهما بوسائل التشويش الإلكتروني".

وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرتين المسيرتين تحطمتا في مياه البحر الأسود على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك