وفاة صحفي تونسي بسبب الإجهاد بعدما أنقذ طفلين من الغرق

قالت إذاعة محلية تونسية، اليوم الثلاثاء، إن صحفيا فارق الحياة أمس الإثنين ، تحت وطأة الإجهاد بعد أن أنقذ طفلين من الموت غرقا.

وأعلنت الإذاعة الخاصة "جوهرة إف إم" أن الصحفي توفيق مخلوف، الذي يعمل لديها، توفي على شاطئ مدينة هرقلة بولاية سوسة بعد أن بذل مجهودا كبيرا في مواجهة أمواج قوية من أجل إنقاذ طفلين.

ونقلت الإذاعة عن مسئول بالحماية المدنية قوله إن مخلوف خارت قواه لشدة الانهاك بعد خروجه من البحر وتعرض بسبب ذلك إلى نزيف داخلي حاد، ولم تفلح محاولات إسعافه.

وقال المسئول بالحماية: "من الواضح أن الفقيد من معدن نادر جدا فقد اندفع بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ روح بشرية بروح انسانية عالية.. لقد أنقذ طفلين من الغرق".

ونقلت الإذاعة عن شهود عيان قولهم إن الصحفي توفيق مخلوف (50 عاما) أنقذ طفلة (سبعة أعوام) كانت جرفتها أمواج عاتية كما ساعد لاحقا والدها في إنقاذ شقيقها.

ووفق شهادات، كان البحر شديد الاضطراب ولم يكن مناسبا للغطس يوم أمس.

ومنذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري أحصت الحماية المدنية وفاة 73 شخصا غرقا.